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Vicdanlara atılan tokat

BEKİR COŞKUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
Vicdanlara atılan tokat
Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir sitede oturan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin 2 çocuğu arasında önceki akşam tartışma yaşandı. Türk çocuklardan birinin dişi kırılınca tartışmaya büyükler de dahil oldu. Grubun yanına gelen Türk çocuklardan birinin babası N.K. hiçbir şey sormadan, Ürdünlü çocuklardan 8 yaşındaki A.K.'ye sert bir tokat attı. Küçük çocuk, tokadın şiddetiyle yere savrulurken, N.D. çocukların annesini şiddetli bir şekilde itti. N.K. bu sırada olay yerine gelen Ürdünlü çocukların babası T.K.'yi de darp etti. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Bunun üzerine N.K. dün yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen N.K'ye ev hapsi cezası verildi. Ayrıca Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından küçük çocuğa ve ailesine psikolojik destek verileceği öğrenildi.
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Vicdanlara atılan tokat
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