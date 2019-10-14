Sedat Şahin’e tahliye yolu açan hâkimler yargılanacak!

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Suç örgütü elebaşı Sedat Şahin ve 7 adamı hakkında verilen mahkûmiyet kararının infazını garip şekilde durduran İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza eski Başkanı ve mahkeme heyeti hakkında dava açıldı. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, kendi verdiği infazın durdurulması kararını daha sonra kaldırmış, sanıklar son anda tahliye edilmemişti. Sıra dışı infazın durdurulması ve yeniden yargılama kararı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından karara imza atan hâkimler Mahir Merdun, Sevilay Filiz ve Edanur Akyüz ile Cumhuriyet Savcısı Faruk Kurtoğlu hakkında soruşturma izni verdi.HSK İkinci Daire ise müfettiş atayıp söz konusu yargı mensuplarını bir süreliğine açığa aldı. Sıra dışı infazın durdurulması kararı ile ilgili HSK müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda rapor tanzim edildi. Rapor, HSK Genel Sekreterliği tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılıkça 3 hâkim ve 1 savcıdan oluşan heyet hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli mahkeme başkanı Mahir Merdun'un yasaya ve yerleşik teamüllere aykırı, imtiyazlı ve şüpheli eylemleri ile adalet ülküsü dışında hareket ederek yargıya duyulan güven ve saygınlığı ortadan kaldırdığı, yargısal yetkisini kötüye kullanmak suretiyle mesleğin şeref ve onuruna olan genel saygı ve güveni sarstığı kaydedildi. Meslekte yeni olan diğer sanıklar Sevilay Filiz ve Edanur Akyüz'ün ise dosya içeriğini incelemeksizin mahkeme başkanına güvenerek usul ve yasaya aykırı olarak karara imza atmak suretiyle kusurlu hareket ettikleri kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı Faruk Kurtoğlu'nun eyleminin ise 'Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik' boyutunda kaldığı belirtildi. Şüpheliler Yargıtay'da yargılanacak.