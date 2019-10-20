Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu! Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında?

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı büyük bir coşkuyla yapıldı. Beşiktaş'ın 34.başkanı yapılan oylamalar sonucunda Ahmet Nur Çebi oldu. Rakiplerini geride bırakarak başkan seçilen Çebi ilk konuşmasında "Değerli Beşiktaşlılar, bu genel kurulda görev yapan herseke teşekkür ederim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün yeni bir döneme, yeni ufka çalışmıştır.'' dedi. On binlerce vatandaş yaşanan bu gelişmelerin ardından '' Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizin devamında Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi hakkındaki detaylara erişebilirsiniz…

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Büyük bir heyecanla yapılan Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.