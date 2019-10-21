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'nin altındaki kayalıklar çöktü

Bartın’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan 'nin altında bulunan kayaların büyük bir bölümünde çökmeler meydana geldi. Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:39
Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra'da, son haftalarda hava şartları ve Karadeniz'in dalgaları Amasra Kalesi'ne zarar vermeye başladı.



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Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü
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