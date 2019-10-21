Eski koca dehşet saçtı

İstanbul Beylikdüzü'nde, boşandığı eşi ve doktor arkadaşını silahla ateş ederek öldüren Sezgin Er, intihar etti. Sezgin Er, 6 ay önce boşandığı eşi Özlem Sancar'ın oturduğu evin önüne geldi. Bu sırada sağlık görevlisi Özlem Sancar, çalıştığı hastaneden arkadaşı olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Şilfeler'le birlikte otomobille evine döndü. Sezgin Er, eski eşi Özlem Sancar ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler'in içinde olduğu otomobilin önünü keserek, ikiliye silahla ateş açtı. Özlem Sancar ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler ağır yaralanırken, Sezgin Er de elindeki silahla intihar etti. Olay yerine gelen ekipler, Sezgin Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Özlem Sancar ve İbrahim Şilfeler de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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