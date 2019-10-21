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Penceredeki macundan sanat eserlerine

ZEYNEL YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Penceredeki macundan sanat eserlerine

İSTANBUL Şişli'de otizmli Fatih Pelen'in kendi elleriyle ürettiği sanat eserleri görenleri şaşırtıyor. Yaşıtlarına göre birçok konuda geri kalan Pelen, küçük yaşlardan itibaren el ürünleriyle kendisini anlatmaya başladı. 4-5 yaşlarında evin pencerelerindeki macunları sökerek bir şeyler yapmaya başladığını belirten annesi Türkan Pelen "Fatih yüzde 90 göz teması bile kuramıyordu. Konuşamıyordu. Sanat eğitimi almadı. Kendi çabalarınızla bu seviyeye geldi. Şu anda eserleri Taksim'de sanat galerisinde ilgiyle sergileniyor. Destek görürse daha çok eserler yapabilir" diye konuştu.

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Penceredeki macundan sanat eserlerine
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