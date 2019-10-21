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Sokakta kurşun yağdırdı: 1 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Sokakta kurşun yağdırdı: 1 ölü, 5 yaralı

TEKİRDAĞ'DA silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan G.K ile eşi Dilber K., sokakta husumetli oldukları E.Ü. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü. elindeki av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.K, eşi Dilber K. ve kavga sırasında sokakta olan 4 kişi yaralandı. E.Ü. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Dilber K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 yaralı ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. E.Ü., suç aleti tüfek ile birlikte yakaladı.

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Sokakta kurşun yağdırdı: 1 ölü, 5 yaralı
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