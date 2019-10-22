Sevgilisinden ayrılmak isteyen genç kadından son dakika haberi geldi! Av tüfeği ile...

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Tuğçe Aras A. isimli genç kadın 55 yaşındaki A.A. ile ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra genç kadına fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan adamdan ayrılmak isteyen kadına tepki gösteren adam aracından aldığı av tüfeği ile genç kadına ateş etti. Kamp yaptıkları sırada meydana gelen olayda çadırda olan genç kadının yüzü parçalanırken konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

İşte kadına şiddet haberinin detayları...