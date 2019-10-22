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Sevgilisinden ayrılmak isteyen genç kadından haberi geldi! Av tüfeği ile...

'de yaşanan kadına şiddet haberi gündemi oldukça sarstı. A. isimli 22 yaşındaki genç kadını sevgilisi av tüfeği ile vurdu ve yüzünü parçaladı. bu sebepten ötürü koku alma duyusunu kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan 55 yaşındaki A.A isimli şahsın cezası ise belli oldu. İşte kadına şiddet olayından son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 19:46
Sevgilisinden ayrılmak isteyen genç kadından son dakika haberi geldi! Av tüfeği ile...

'in Urla ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayında gelişmesi yaşandı. A. isimli genç kadın 55 yaşındaki A.A. ile ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra genç kadına fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan adamdan ayrılmak isteyen kadına tepki gösteren adam aracından aldığı av tüfeği ile genç kadına ateş etti. Kamp yaptıkları sırada meydana gelen olayda çadırda olan genç kadının yüzü parçalanırken konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

İşte kadına şiddet haberinin detayları...

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Sevgilisinden ayrılmak isteyen genç kadından son dakika haberi geldi! Av tüfeği ile...
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