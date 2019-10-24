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Foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü

'nın Ereğli ilçesinde, foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki Gülsoy hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 20:29
Foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü

Olay, saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan Murat Egemen Gülsoy, foseptiğin kapağının üzerine çıktı.

Murat Egemen'in üzerine çıkmasıyla çürümüş teneke sac kırıldı. Murat Egemen çukura düştü. Çocuğun ağlama seslerine üzerine durumu anlayan ailesi, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla ağır yaralı halde kuyudan çıkarılan Murat Egemen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Murat Egemen Gülsoy, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü
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