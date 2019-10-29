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Son dakika haberi: Kar yağışı etkili olmaya başladı! "Kış çok fena geçecek"

Gelen son dakika haberine göre kar yağışı sonbaharın etkisini hissetmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirilirken bazı illerimiz ve bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. Ağrı'da bulunan Tendürek Dağı'nın eteklerine bu yıl kar erken düştü. Kar yağışı kısa süre etkili olmasına rağmen kar kalınlığı neredeyse 5 santimetreye ulaştı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 20:27
Son dakika haberi: Kar yağışı etkili olmaya başladı! Kış çok fena geçecek

Hatice'nin 'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi. Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse Yunus Kahraman tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan son dakika fotoğrafı ortaya çıktı!

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.

İŞTE AKILLARA DURGUNLUK VEREN CİNAYETİN DETAYLARI...

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Son dakika haberi: Kar yağışı etkili olmaya başladı! "Kış çok fena geçecek"
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