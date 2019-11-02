Özlem Uzan, Hakan Uzan'dan gıyabında boşandı

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Özlem Uzan'ın geçen ay firari kocası Hakan Uzan'dan boşandığı ortaya çıktı. İmar Bankası soruşturması nedeniyle yurtdışına kaçtıktan 13 yıl sonra Türkiye'ye dönen Özlem Uzan, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Özlem Uzan geçen yıl firarı kocası Hakan Uzan'a İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Davacı Uzan, Hakan Uzan ile evlendikten sonra eşinin son derece agresif, her şeye bağıran ve hakaret eden bir kişi olduğunu iddia etti. Hakan Uzan'ın yokluğunda devam eden davada geçen ay karar çıktı. Mahkeme çifti boşadı. Özlem Uzan'ın ne kadar tazminat ya da nafaka alacağı açıklanmadı.