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Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı

'da, ailesiyle tanışmak için erkek arkadaşının evine gelen Emine Nur Ö. (19), 5'inci kat balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Emine Nur Ö.'nün, erkek arkadaşı ve ailesiyle birlikte yarın Afyonkarahisar'daki kendi ailesinin yanına gitmeyi planladığı, burada da 'kız isteme' olacağı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 15:02
Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da askerliğini yapan erkek arkadaşıyla birlikte Bartın'a gelen Emine Nur Ö., arkadaşının ailesi ile tanıştı. Emine Nur Ö., bir süre sonra, bilinmeyen nedenle 5'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. Alt katların balkonlarındaki çamaşır iplerine takılarak zemine çakılan Emine Nur Ö., ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ERTESİ GÜN KIZ İSTEMEYE GİDECEKLERDİ"

Polis, Emine Nur Ö.'nün erkek arkadaşını, ifadesinin alınması için karakola götürdü. Emine Nur Ö.'nün, erkek arkadaşı ve ailesiyle birlikte yarın Afyonkarahisar'daki kendi ailesinin yanına gitmeyi planladığı, burada da 'kız isteme' olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
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