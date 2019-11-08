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haberi: Her satırı mide bulandırıyor! Evine gizli kamera yerleştirdi, zorla cinsel içerikli film seyrettirdi

Bolu'da yaşanan ve her bir satırı mide bulandıran olaya ilişkin haberi geldi. 23 yaşındaki G.İ. isiml ikadın, savcılığa giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. G.İ.'nin eşine yönelik suç duyurusunda bulunma nedeni ise, kelimenin tam anlamı ile büyük bir rezillik içeriyor. Öyle ki, genç kadın, sadece 7 ay önce evlendiği eşinin banyoya yerleştirmiş olduğu dijital saatten şüphelendi. A.K.İ. isimli kocası tarafından saate dokunmaması yönünde uyarı alan G.İ., dijital saati bir tanıdığına inceletinde şoke eden gerçekle yüzleşti. Öğrendiği gerçek karşısında adeta şaşkınlık geçiren kadın, eşiyle tartıştı ve hatta -iddiaya göre- darbedildi. Genç kadın ayrıca, eşinin kendisine zorla cinsel içerikli film izlettirdiğini de söyledi. İşte, bu kadarına da pes dedirten son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 08:19
Son dakika haberi: Her satırı mide bulandırıyor! Evine gizli kamera yerleştirdi, zorla cinsel içerikli film seyrettirdi

Bolu'da yaşanan skandal olay, bir süredir şehir genelinde konuşulduğu kadar ajanslar tarafından da yakından takip ediliyor. Öyle ki, her bir satırı kelimenin tam anlamı ile mide bulandıran olaydan bilgileri geliyor. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya yerleştirilen dijital saatten şüphelendi. G.İ., sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Dijital saati bir tanıdığına inceleten genç kadın, öğrendiği gerçek karşısında adeta hayatını şokunu yaşadı.

ZORLA CİNSEL İÇERİKLİ FİLM SEYRETTİRDİ

Genç kadın ifadesinde ayrıca, eşi tarafından yaşadığı dehşeti dile getirirken; zorla cinsel içerikli filmler seyrettirildiğini ve başka birçok tüyler ürperten detayı aktardı.

İşte, son dakika haberinin detayları...

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