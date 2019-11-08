Son dakika haberi: Her satırı mide bulandırıyor! Evine gizli kamera yerleştirdi, zorla cinsel içerikli film seyrettirdi

Bolu'da yaşanan skandal olay, bir süredir şehir genelinde konuşulduğu kadar ajanslar tarafından da yakından takip ediliyor. Öyle ki, her bir satırı kelimenin tam anlamı ile mide bulandıran olaydan son dakika bilgileri geliyor. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya yerleştirilen dijital saatten şüphelendi. G.İ., sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Dijital saati bir tanıdığına inceleten genç kadın, öğrendiği gerçek karşısında adeta hayatını şokunu yaşadı.

ZORLA CİNSEL İÇERİKLİ FİLM SEYRETTİRDİ

Genç kadın ifadesinde ayrıca, eşi tarafından yaşadığı dehşeti dile getirirken; zorla cinsel içerikli filmler seyrettirildiğini ve başka birçok tüyler ürperten detayı aktardı.

İşte, son dakika haberinin detayları...