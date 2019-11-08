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: Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme yaşandı! Okul Müdürü açığa alındı!

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda gelişen olay Türkiye'nin gündemine oturmuş, herkes duruma tepki göstermişti. İşte Aksaray'da otizmli çocukların ailelerini utandıran olayla ilgili okul müdürü hakkında haberi geldi. Okul müdür açığa alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 11:42
Son Dakika: Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme yaşandı! Okul Müdürü açığa alındı!

Aksaray'da otizmli çocukları utandıran olayla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.

KUDDUSİ KURT AÇIĞA ALINDI!

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer öğrenci velilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfı kapattığı iddia edilen okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi.

Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. İddialar arasında, otizmli öğrencilerin, diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.

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Son Dakika: Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme yaşandı! Okul Müdürü açığa alındı!
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