Son Dakika: Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme yaşandı! Okul Müdürü açığa alındı!

Aksaray'da otizmli çocukları utandıran olayla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.

KUDDUSİ KURT AÇIĞA ALINDI!

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer öğrenci velilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfı kapattığı iddia edilen okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi.

Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. İddialar arasında, otizmli öğrencilerin, diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.