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Ünlü şarkıcı Hacer Tülü'nün öldürülmesine ilişkin davada : Plan Whatsapp'tan, cinayet Snapchat'ten!

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında bar sahibi Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü'nün Bodrum'da kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmadan haberi geldi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kan donduran detaylara yer verilirken, cinayetin adım adım sosyal medya üzerinden tasarlandığı bilgisine ulaşıldı. Öyle ki, plan WhatsApp üzerinden yapıldı, takip Instagram'dan gerçekleşti ve cinayet Snapchat paylaşımlarından bulunularak işlenildi. İşte, tüyler ürperten son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 09:43
Ünlü şarkıcı Hacer Tülü'nün öldürülmesine ilişkin davada son dakika: Plan Whatsapp'tan, cinayet Snapchat'ten!

Bar sahibi Ali Ekber Sürensoy ile şarkıcı Hacer Tülü'nün geçtiğimiz yıl 21 Haziran tarihinde kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine olaydan haberi geldi. Bodrum Başsavcılığı tarafından iddianame tamamlanırken, kan donduran olaya ilişkin tüyler ürperten detaylara ulaşıldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede 7 kişi hakkında 'kasten adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek ve yaralamak' gibi suçlardan 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

PLAN WHATSAPP'TAN, CİNAYET SNAPCHAT'TEN!

İddianamede, cinayetin adım adım sosyal medya üzerinden tasarlandığı bilgisine yer verildi. Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden konuşmaları aktarılırken, WhatsApp yazışmaları ortaya çıkarıldı. Öte yandan, Instagram ve Snapchat detayı ise büyük şaşkınlık yarattı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Ünlü şarkıcı Hacer Tülü'nün öldürülmesine ilişkin davada son dakika: Plan Whatsapp'tan, cinayet Snapchat'ten!
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