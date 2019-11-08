Ünlü şarkıcı Hacer Tülü'nün öldürülmesine ilişkin davada son dakika: Plan Whatsapp'tan, cinayet Snapchat'ten!

Bar sahibi Ali Ekber Sürensoy ile şarkıcı Hacer Tülü'nün geçtiğimiz yıl 21 Haziran tarihinde kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine olaydan son dakika haberi geldi. Bodrum Başsavcılığı tarafından iddianame tamamlanırken, kan donduran olaya ilişkin tüyler ürperten detaylara ulaşıldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede 7 kişi hakkında 'kasten adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek ve yaralamak' gibi suçlardan 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

PLAN WHATSAPP'TAN, CİNAYET SNAPCHAT'TEN!

İddianamede, cinayetin adım adım sosyal medya üzerinden tasarlandığı bilgisine yer verildi. Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden konuşmaları aktarılırken, WhatsApp yazışmaları ortaya çıkarıldı. Öte yandan, Instagram ve Snapchat detayı ise büyük şaşkınlık yarattı.

İşte, son dakika haberinin detayları;