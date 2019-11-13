Korkunç olaydan son dakika gelişmesi geldi! “Ben bir şeytanın eline düştüm…”

Antalya'dan gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Çocuk yaşlarından bu yana amcasının oğlundan cinsel saldırıya maruz kalan genç kadının intiharına ilişkin kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Genç kadının hayatına son vermeden önce bıraktığı mektup'ta yazdıklarını okuyanlar ise şok geçirdi. 6 yaşından bu yana korku dolu anlar yaşayan talihsiz kadının ölümünün ardından yapılan araştırmalar sonucu başına gelen iğrençlikler silsilesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…