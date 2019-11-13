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olaydan dakika gelişmesi geldi! “Ben bir şeytanın eline düştüm…”

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen duyanların kanını donduran dakika olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amcasının oğlu tarafında 6 yaşından bu yana cinsel saldırıya maruz kalan 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı iğrençliklere daha fazla dayanamayarak hayatına son vermişti. Bu olayın ardından genç kadının intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Mektubu okuyanların kanını donduran detaylar ise olayın soruşturmasında seyiri değiştirecek türdendi. Yapılan araştırmalar sonucunda genç kadının yaşadığı mide bulandıran o detaylar da günyüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 08:12
Korkunç olaydan son dakika gelişmesi geldi! “Ben bir şeytanın eline düştüm…”

Antalya'dan gelen dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Çocuk yaşlarından bu yana amcasının oğlundan cinsel saldırıya maruz kalan genç kadının intiharına ilişkin kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Genç kadının hayatına son vermeden önce bıraktığı mektup'ta yazdıklarını okuyanlar ise şok geçirdi. 6 yaşından bu yana korku dolu anlar yaşayan talihsiz kadının ölümünün ardından yapılan araştırmalar sonucu başına gelen iğrençlikler silsilesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Korkunç olaydan son dakika gelişmesi geldi! “Ben bir şeytanın eline düştüm…”
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