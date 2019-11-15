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En güzel resimli ile sevdiklerinizi unutmayın! 15 Kasım en güzel hayırlı cumalar mesajları ve sözleri burada...

Hem Türkiye için hem de tüm İslam alemi için en önemli ve mübarek günlerden biri olan cuma gününe kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Yine her cuma olduğu gibi bugün de en güzel sabah.com.tr'de! Özel olarak hazırladığımız içeriklerimizde kısa ve uzun anlamlı 15 Kasım resimli cuma mesajlarını bulabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan aile dostlarınıza, akraba ve arkadaşlarınıza dilerseniz WhatsApp dilerseniz Instagram dilerseniz Facebook dilerseniz de Twıtter üzerinden hayırlı cumalar mesajları gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 08:23
En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 15 Kasım en güzel hayırlı cumalar mesajları ve sözleri burada...

Perşembe akşamı ve Cuma günleri ülkemizde en çok araştırılan konuların başında gelir. Hem sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için hem de onları hatırladığınız göstermek için birbirinden güzel, yeni ve anlamlı resimli cuma mesajlarını onlara gönderebilir hayır dualarını alabilirsiniz. ve sözleri hakkında özel olarak hazırladığımız içeriğimizde birbirinden yeni görselleri ve içerikleri bulabileceksiniz. Bugün eller semaya yükselecek, dualar edilecek camiler dolacak; herkese hayırlı cumalar!

Mübarek Cuma günü dualarımızda şehitlerimizi ve kahramanlarımızı, Afrin'de Tel Abyad'da Resulayn'da Güneydoğu'da şehit düşen vatan evlatlarını, 15 Temmuz'da ülkesine demokrasisine, hürriyetine sahip çıkan kahramanları unutmamalıyız. Onlara da bol bol dua etmeliyiz...

İŞTE EN GÜZEL 15 KASIM CUMA MESAJLARI!

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En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 15 Kasım en güzel hayırlı cumalar mesajları ve sözleri burada...
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