Kuruluş Osman Alişar Bey kimdir? Saruhan Ünel'in canlandırdığı Alişar Bey hayatı ne zaman yaşadı ne zaman öldü Osman Bey'in düşmanı mı?

Osmanlı Beyliğinin kuruluş aşamasından sonra Anadolu'da Türk birliğinin sağlanması için diğer beyliklerle de mücadeleler yaşandı. Bu mücadelelerin tamamından galip çıkan Osman Bey, Türk birliğini sağlayarak dünyaya hakim olan Osmanlı Devleti'nin temellerini attı. Kuruluş Osman dizisinde Saruhan Ünel'in hayat vereceği Alişar Bey de Germiyanoğullarının Bey'i olarak dikkat çekiyor. Osman Gazi, Eskişehir'i hükümet merkezi yapınca Kütahya Bey'i Alişar Bey de adamlarından birini Eskişehir'e gönderip vergi alınmasını emrediyor. Bundan sonraki tarih akışını da diziden öğreneceğiz. Alişar Bey kimdir Osman Bey'in düşmanı mı ne zaman öldü?

KURULUŞ OSMAN ALİŞAR BEY KİMDİR OSMAN BEY'İN DÜŞMANI MI?

Gazi Osman Şah Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler .şüren Kütahya Bey'i Germiya-noğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.