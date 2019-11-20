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Kuruluş Osman kimdir? Saruhan Ünel'in canlandırdığı Alişar Bey hayatı ne zaman yaşadı ne zaman öldü Osman Bey'in düşmanı mı?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. Dizideki önemli karakterlerden biri olan kimdir? Bu soru bu akşamın en çok araştırılan konu başlıkları arasında olacak. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in hasmı olan Germiyan Alişar Bey'i ünlü oyuncu Saruhan Ünel canlandıracak. Fragman ve dizinin ilk bölümünde de görüldüğü gibi Germiyanoğulları'ndan Alişar Bey'in Osman Bey ile mücadele içinde yer aldığı ve sert mizaçlı biri olduğu anlaşılıyor. Alişar Bey ne zaman yaşadı ne zaman öldü?

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:32
Kuruluş Osman Alişar Bey kimdir? Saruhan Ünel'in canlandırdığı Alişar Bey hayatı ne zaman yaşadı ne zaman öldü Osman Bey'in düşmanı mı?

Osmanlı Beyliğinin kuruluş aşamasından sonra Anadolu'da Türk birliğinin sağlanması için diğer beyliklerle de mücadeleler yaşandı. Bu mücadelelerin tamamından galip çıkan Osman Bey, Türk birliğini sağlayarak dünyaya hakim olan Osmanlı Devleti'nin temellerini attı. Kuruluş Osman dizisinde Saruhan Ünel'in hayat vereceği de Germiyanoğullarının Bey'i olarak dikkat çekiyor. Osman Gazi, Eskişehir'i hükümet merkezi yapınca Kütahya Bey'i Alişar Bey de adamlarından birini Eskişehir'e gönderip vergi alınmasını emrediyor. Bundan sonraki tarih akışını da diziden öğreneceğiz. Osman Bey'in düşmanı mı ne zaman öldü?

KURULUŞ OSMAN ALİŞAR BEY KİMDİR OSMAN BEY'İN DÜŞMANI MI?

Gazi Osman Şah Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler .şüren Kütahya Bey'i Germiya-noğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

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Kuruluş Osman Alişar Bey kimdir? Saruhan Ünel'in canlandırdığı Alişar Bey hayatı ne zaman yaşadı ne zaman öldü Osman Bey'in düşmanı mı?
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