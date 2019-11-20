Kuruluş Osman Samsa kimdir? İsmail Hakkı'nın canlandırdığı Samsa'nın tarihteki yeri

Başrollerinde Burak Özçivit, Aslıhan Karalar, Saruhan Ünel ve Ragıp Savaş gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. İsmail Hakkı'nın canlandırdığı Samsa kimdir tarihteki yeri nedir? araştırması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İsmail Hakkı hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz...

Samsa karakterinin tarihteki yerine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

KURULUŞ OSMAN SAMSA İSMAİL HAKKI KİMDİR VE NERELİ?

İsmail Hakkı, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da eğitim gördü. Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde yer aldı.

Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı olan KonTV 'nin de kurucu kadrosunda yer aldı, burada beş sene çalıştı. Eğitimini aldığı uluslararası siyaset biliminin aksine kariyerini oyunculuk üzerine yönlendirdi ve bu alanda yurt dışında dahil olduğu projelerin yanı sıra pek çok ulusal projeye de imza atan Hakkı, halen çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında yer almakta.

İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu İsmail Hakkı, bir çok dilde de oyunculuk yapmaktadır.

Oyunculuk kariyerine Mihrali dizisiyle başlayan İsmail Hakkı, Mihrali, Bedel, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Gazi, Geniş Aile, Sakarya Fırat, Bir Yusuf Masalı, Son Çıkış, Kardeş Payı, Milat ve Cesur Yürek dizilerinde rol aldı.

Sevilen oyuncu Recep İvedik, Dinle Neyden, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi Temel ve Bırakma Beni isimli sinema filmlerinde de oynadı.