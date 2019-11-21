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’den ve sağanak yağış uyarısı geldi! Geliyor…

Genel Müdürlüğü olarak yayınladığı raporda hafta sonuna ilişkin tahminlerini belirtti. Kasım ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıkların hala mevsim normallerinin üstünde seyretmesi şaşkınlık yaratıyordu. Çok sayıda vatandaş ise tedbirli olmak amacıyla gün içerisinde ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunu araştırıyordu. Son olarak Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul başta olmak üzere pek çok il için tarih verildi. İşte sıcaklıkların düşüp, sağanak yağışların etkisini göstereceği tarih…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:02
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Geliyor…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günlük tahminini yayınladı. Kasım ayını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar hala oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 'Yurdumuzun 22 Kasım cuma ve 25 Kasım pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor.' Dedi. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu ve sağanak yağışların etkisini göstereceği tarih…

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Geliyor…
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