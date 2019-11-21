Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Kasım ayını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar hala oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 'Yurdumuzun 22 Kasım cuma ve 25 Kasım pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor.' Dedi. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu ve sağanak yağışların etkisini göstereceği tarih…

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.