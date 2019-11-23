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haberi: 'Anne ben yaptım' dedi ama... Gerçek ortaya çıktı

'da yaşanan haberi kan dondurdu... Malatya'da 21 yaşındaki genç tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 20:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 20:35
Son dakika haberi: 'Anne ben yaptım' dedi ama... Gerçek ortaya çıktı

Olay, Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi G.Ö. (42) ile henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışan F.Ö. (21) pompalı tüfekle annesi G.Ö.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sağ bacağına çok sayıda saçma isabet eden G.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadın burada jandarma ekiplerine verdiği ilk ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini ileri sürse de oğlu F.Ö. ile eşi C.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: 'Anne ben yaptım' dedi ama... Gerçek ortaya çıktı
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