Ohri Ali Paşa Camisi’nden 107 yıl sonra ezan sesi yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Makedonya'da restorasyon süreci tamamlanan Ohri Ali Paşa Cami'nden 107 yıl sonra ezan sesi yükseldi. Ohri şehrinde bulunan ve Balkan Savaşları sırasında yıkılan Ohri Ali Paşa Camisi yıllar sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Duvarları güçlendirilen, kubbesi kurşun örtüyle kaplanan, 32 metrelik minare inşa edilen ve kalem işleri orijinaline uygun şekilde yeniden hayat bulan camiden 107 yıl sonra ezan sesi yükseldi. Restorasyonun ardından ibadete açılan Ohri Ali Paşa Camisi'nin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek yaptığı konuşmada, "Ohri Ali Paşa Camisi farklılıkları birlik potasında erittiğimizin nişanıdır. Bugüne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir" ifadelerini kullandı.