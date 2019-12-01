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dakika haberi: olayda yeni gelişme! koca için flaş karar…

Gaziantep’te eşini sokak ortasında tekme tokat döven kocaya ilişkin dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çocuğunun gözleri önünde, sokak ortasında eşine şiddet uygulayan 32 yaşındaki Emrah Ç. isimli şahsa ilişkin yeni bir karar alındı. olayda sokak ortasında acımasızca yanlarında bulunan küçük kızlarının ağlamasına aldırmadan tekme tokat eşini dövmesinin görüntüleri sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.12.2019 19:44 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 19:59
Son dakika haberi: Korkunç olayda yeni gelişme! Utanmaz koca için flaş karar…

Gaziantep'te gerçekleşen kadına şiddet olayından dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 15 Kasım tarihinde, 8 Şubat mahallesinde meydana gelen ve çevredeki vatandaşların da gördükleri karşısında şoka uğradığı olayda eşine acımasızca şiddet uygulayan 32 yaşındaki Emrah Ç. isimli şahsa ilişkin flaş bir karar alındı. Sokak ortasında yanlarında bulunan küçük kızlarının ağlayışına kulak asmadan 24 yaşındaki genç kadını tekme tokat döven kocanın hareketleri sosyal medyada da büyük tepki çekmişti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Korkunç olayda yeni gelişme! Utanmaz koca için flaş karar…
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