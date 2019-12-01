Son dakika haberi: Korkunç olayda yeni gelişme! Utanmaz koca için flaş karar…

Gaziantep'te gerçekleşen kadına şiddet olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 15 Kasım tarihinde, 8 Şubat mahallesinde meydana gelen ve çevredeki vatandaşların da gördükleri karşısında şoka uğradığı olayda eşine acımasızca şiddet uygulayan 32 yaşındaki Emrah Ç. isimli şahsa ilişkin flaş bir karar alındı. Sokak ortasında yanlarında bulunan küçük kızlarının ağlayışına kulak asmadan 24 yaşındaki genç kadını tekme tokat döven utanmaz kocanın hareketleri sosyal medyada da büyük tepki çekmişti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…