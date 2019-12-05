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Ceren Özdemir hakkındaki çirkin paylaşıma gözaltı!

'daki Ceren Özdemir cinayeti hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan bir kişi yakalandı. Bir kişi hakkında da aynı kapsamda yakalama kararı çıkarıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 17:20
Ceren Özdemir hakkındaki çirkin paylaşıma gözaltı!

Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin sosyal medyada olumsuz paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yapılan çalışmada, sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlenen bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, Ordu Adliyesindeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir kişi hakkında da aynı kapsamda yakalama kararı çıkarıldı.

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Ceren Özdemir hakkındaki çirkin paylaşıma gözaltı!
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