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'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Özdemir'e ilk müdahaleyi hemşire olan annesi Güfer Özdemir'in yaptığı ortaya çıktı. Ailenin olaylara tanık olan komşusu emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu o anları analttı. Akınoğlu, "Ceren'in seslerini duydum. Çok korkunç bir şeydi. Annesi hemşire, o anda ilk müdahaleyi kızına o yaptı" dedi. Bu arada Ceren öldürülmeseydi, yarın yeni yaşını kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 12:55
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Olay, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan balerin Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış
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