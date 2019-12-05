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Son Dakika Haberi: Fikirtepe'de metrobüs kazası! İki metrobüs birbirine girdi

Edinilen son dakika bilgisine göre, Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

Giriş Tarihi: 5.12.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 18:23
Son Dakika Haberi: İstanbul Fikirtepe'de metrobüs kazası! İki metrobüs birbirine girdi

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı.

İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

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Son Dakika Haberi: İstanbul Fikirtepe'de metrobüs kazası! İki metrobüs birbirine girdi
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