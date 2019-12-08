Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yeni hafta için sağanak ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta kapsamında yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde, ülkemizin Doğu kesiminde kar yağışı; İç ve Batı bölgelerinde ise soğuk hava ile sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Hâl böyle olunca da, dışarı çıktığında bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar da 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji de tam bu noktada, bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. MGM; İstanbul ve birçok ildeki sıcaklıkların haftanın ilk yarısında yükseleceğini, hafta ortasından itibaren ise yerini yağışlara terk edeceğini duyurdu. Öte yandan, Doğu illeri içinse şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, yeni hafta kapsamında Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.