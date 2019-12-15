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Son dakika haberi: uzmanından korkutan açıklama! “O ilin deprem tehlikesi ’dan daha fazla…"

Ülkemizin fay hatlarını geçiş güzergahında bulunması diğer bir deyişle kuşağında yer alması nedeniyle ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde irili ufaklı şiddetlerde depremlere maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz aylarda – Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından Denizli’de son olarak da ’de meydana gelen peş peşe ve şiddetli depremler sonrası, uzman isimlerden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı , son depremlere ilişkin yaptığı açıklamasında korkutan bilgiler sundu. Aykan, o ilimizde olacak olan depremin İstanbul’da beklenen büyük depreme oranla daha fazla tehlike arz ettiğini ifade etti. İşte son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.12.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 19:52
Son dakika haberi: Deprem uzmanından korkutan açıklama! “O ilin deprem tehlikesi İstanbul’dan daha fazla…

Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından takip eden aylarda Denizli'de ve son olarak da Balıkesir'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından konunun uzmanlarından son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, yaptığı önemli açıklamalarda korkutan detaylara değindi. Aykan, o ilde, İstanbul'da beklenen büyük riskine oranla daha fazla tehlike arz ettiğini dile getirdi. İşte son dakika açıklamasının tüm detayları…

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Son dakika haberi: Deprem uzmanından korkutan açıklama! “O ilin deprem tehlikesi İstanbul’dan daha fazla…"
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