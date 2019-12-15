Son dakika haberi: Deprem uzmanından korkutan açıklama! “O ilin deprem tehlikesi İstanbul’dan daha fazla…"

Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından takip eden aylarda Denizli'de ve son olarak da Balıkesir'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından konunun uzmanlarından son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, yaptığı önemli açıklamalarda korkutan detaylara değindi. Aykan, o ilde, İstanbul'da beklenen büyük deprem riskine oranla daha fazla tehlike arz ettiğini dile getirdi. İşte son dakika açıklamasının tüm detayları…