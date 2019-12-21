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programından haberi geldi! Haftalardır hasret kaldığı bebeğine kavuşmuştu, şimdi ise...

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından 'da her gün birçok konu işleniyor. Geçtiğimiz günlerde programa katılan bebeğinin elinden zorla alındığı iddiası ile programa başvurmuş ve bebeğine kavuşmak istediği bilgisini vermişti. Edinilen bilgisine göre; Burcu Şahin bebeğine kavuştu. Esra Erol, Burcu Şahin'in elinden tuttu ve ona bu mutluluğu yaşattı. Hayaline kavuşan Burcu Şahin ise son dakika açıklamalarında bulundu. İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 21.12.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 15:03
Esra Erol programından son dakika haberi geldi! Haftalardır hasret kaldığı bebeğine kavuşmuştu, şimdi ise...

programından gelen bilgisine bir konu daha aydınlığa kavuştu. isimli genç kadın geçtiğimiz haftalarda programa başvurmuş ve bebeğine kavuşmak istediğini, 11 aylık bebeğinin elinden zorla alındığını iddia etmişti. Genç kadının elinden Esra Erol tuttu. Edinilen son dakika bilgisine göre; Burcu Şahin hem bebeğine kavuştu hem de ona hayırseverlerden ev sürprizi geldi. Genç kadın kendisi için tesis edilen yeni evine geçtiği bilgisini verdi.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar!

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Esra Erol programından son dakika haberi geldi! Haftalardır hasret kaldığı bebeğine kavuşmuştu, şimdi ise...
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