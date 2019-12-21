Esra Erol programından son dakika haberi geldi! Haftalardır hasret kaldığı bebeğine kavuşmuştu, şimdi ise...

Esra Erol programından gelen son dakika bilgisine bir konu daha aydınlığa kavuştu. Burcu Şahin isimli genç kadın geçtiğimiz haftalarda programa başvurmuş ve bebeğine kavuşmak istediğini, 11 aylık bebeğinin elinden zorla alındığını iddia etmişti. Genç kadının elinden Esra Erol tuttu. Edinilen son dakika bilgisine göre; Burcu Şahin hem bebeğine kavuştu hem de ona hayırseverlerden ev sürprizi geldi. Genç kadın kendisi için tesis edilen yeni evine geçtiği bilgisini verdi.

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