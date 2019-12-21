Ölüme Fısıldayan Adam kitabını okuyan liseli genç canına kıydı

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Konya'daki Çumra Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi Numan B., geçtiğimiz aylarda intihar etti. Aileye taziye ziyaretine gelen rehberlik öğretmeni Asude K., gencin canına kıymadan önce "Ölüme Fısıldayan Adam" isimli kitabı okuduğunu öğrendi. Henüz 17 yaşında olan Numan B.'nin neden intihar ettiği sorusuna cevap arayan duyarlı öğretmen, sözü geçen kitabı okudu. Kitapta başkarakter olan kişinin isminin de "Numan" olduğunu gören öğretmen, kitap karakterinin defalarca farklı yöntemlerle intihar etmeye çalıştığını ve kitabın intihara yönlendiren bir dille yazıldığını fark etti.Hiçbir sorunu yokken bir anda intihar ederek hayatına son veren Numan B.'nin kitaptan etkilendiğini düşünen rehberlik öğretmeni Asude K., durumu Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Kitabın intihara yönlendirdiği ve Numan B. gibi farklı intihar eylemlerinin de ortaya çıkma durumuna karşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe yazan öğretmen, tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Asude K., dilekçesinde "Kitap yazarı Büşra Yılmaz'ın hikâyeyi kurgularken intihar olgusunu kitabın farklı bölümlerinde betimleyici ifadelerle işlediği görülmüştür" dedi. Dilekçe, incelemenin ardından Çumra Kaymakamlığı'na gönderildi. Kaymakamlık da kitap yazarı Büşra Yılmaz hakkında ölüme sebebiyet vermekten dava açılması ve kitapların piyasadan toplatılması için suç duyurusunda bulunuldu. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu kitap ve yazarı hakkında soruşturma başlattı. Kitabı basan Epsilon Yayınevi'nin İstanbul'da olması üzerine dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosya hakkında soruşturma devam ediyor.21 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Yılmaz'ın kaleme aldığı kitabı, FOX haber sunucusu Fatih Portakal'ın da gündeme getirerek intihara yönlendiren kitaba çanak tuttuğu ortaya çıktı. FOX TV'de yayımlanan haberde, Yılmaz'ın 13-17 yaş aralığında okuyucu kitlesi olduğu ve 100 bin satan kitabın genç yazar tarafından depresyonda olduğu bir dönemde yazıldığı anlatıldı