SON DAKİKA: Çiftlik Bank benzeri sistem oluşturdu, milyon liralık vurgun yaptılar! Sonrası ise…

Çiftlik Bank adında sana çiftlik iddiası ile binlerce insanı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra başkentte "Arsa Bank" adıyla bir sistem kuruldu. Gelen son dakika bilgisine göre; benzer bir sistem oluşturup insanları dolandıran şüphelileri ilk katılanlara bir miktar para kazandırıyor sonrasında ise onların ailelerini ve arkadaşlarını bu sisteme dahil edip dolandırıyordu. Katarlılara yüksek karla satacakları vaadiyle bir sürü kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında son dakika haberi geldi. Polisin takibinde olan şüpheliler yakalandı. Konu ile ilgili gelen detaylar ise oldukça şaşırtıcıydı.

İşte ayrıntılar…