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: benzeri sistem oluşturdu, milyon liralık vurgun yaptılar! Sonrası ise…

adında sanal çiftlik iddiası ile binlerce insanı mağdur eden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra 'da "" olarak adlandırılan şüpheliler hakkında haberi geldi. Kıyı bölgelerinden arsa alıp Katarlılara yüksek karla satacakları vaadiyle 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandıran şüpheliler edinilen son dakika bilgisine göre yakalandı. Başkentte meydana gelen olayda şüpheliler öncesinde takibe alındı sonrasında ise korkunç gerçekler ortaya çıktı. "Çiftlik Bank" benzeri sistem oluşturanlardan elebaşı olan ise yurtdışına kaçmak isterken yakalandı. İşte haberin detayları!

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:27
SON DAKİKA: Çiftlik Bank benzeri sistem oluşturdu, milyon liralık vurgun yaptılar! Sonrası ise…

adında sana çiftlik iddiası ile binlerce insanı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra başkentte "" adıyla bir sistem kuruldu. Gelen bilgisine göre; benzer bir sistem oluşturup insanları dolandıran şüphelileri ilk katılanlara bir miktar para kazandırıyor sonrasında ise onların ailelerini ve arkadaşlarını bu sisteme dahil edip dolandırıyordu. Katarlılara yüksek karla satacakları vaadiyle bir sürü kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında geldi. Polisin takibinde olan şüpheliler yakalandı. Konu ile ilgili gelen detaylar ise oldukça şaşırtıcıydı.

İşte ayrıntılar…

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SON DAKİKA: Çiftlik Bank benzeri sistem oluşturdu, milyon liralık vurgun yaptılar! Sonrası ise…
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