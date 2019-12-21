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SON DAKİKA: Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babadan korkunç ifadeler!

'de doktor kızını 20 kurşunla öldüren cani babanın korkunç ifadeleri son dakika gelişmesiyle ortaya çıktı! Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. İndirim hükümlerinin uygulanmaması talep edilen babanın, savcılık ifadesinde, kızının 'godoş' demesi üzerine kendini kaybettiğini söylediği ortaya çıktı. İşte o korkunç cinayetin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:45
SON DAKİKA: Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babadan korkunç ifadeler!

Geçen 27 Haziran günü meydana olayda; Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U.'ya ise dokunmadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i kafasına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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SON DAKİKA: Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babadan korkunç ifadeler!
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