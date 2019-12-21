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: O dizideki hastalık gerçek oldu! Bulaşıcılığı korkutuyor!

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Dr. House dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisindeki hastalık gerçek oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümünde işlenen vaka, Türkiye'de yaşandı. Domuz avına çıkan ve gençlik yıllarında avladığı hayvanla temas ettiği için vücuduna parazit bulaşan adam hakkında geldi. Tam 25 yıl önce bundan habersiz şekilde yaşayan 62 yaşındaki erkek hastada kişilik değişimleri ve unutkanlık başlayınca önce Alzheimer sanıldı sonrası ise bambaşka çıktı. İşte haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 21.12.2019 16:41
Son Dakika Haberi: O dizideki hastalık gerçek oldu! Bulaşıcılığı korkutuyor!

Dr. House dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisindeki hastalık gerçek oldu. Edinilen bilgisine göre; bundan tam 25 yıl önce habersizce bu hastalıkla yaşayan şu an 62 yaşındaki adam unutkanlık ve kişilik değişimleri yaşıyordu. Sonrasında çekilen beyin MR'ında domuzdan bulaşan tenyanın beyne yerleşerek birkaç bölgede tümör benzeri kitlelere neden olduğu anlaşıldı. Hasta, antibiyotik ve parazit ilaçları ile tedavi edilirken konu ile ilgili son dakika detayları korkuttu.

İşte ayrıntılar…

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Son Dakika Haberi: O dizideki hastalık gerçek oldu! Bulaşıcılığı korkutuyor!
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