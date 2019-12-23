TIR’ın altına girdiler: 3 ölü

Aksaray'da 18 yaşındaki gencin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR'ın altına girdi. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Aksaray- Adana karayolunun 12'nci kilometresinde yaşandı. Yağız Kaan Duran (18) yönetimindeki içerisinde gençlerin bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Ahmet Kafalı'nın (48) kullandığı TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu. Kazada, sürücü Duran, Ramazan Furkan Ata ve Alihan Salman (18) hayatını kaybetti.
Dilara ARSLANGEDİKLİ
/ SABAH