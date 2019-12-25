Karadeniz alev alev bir günde 78 yangın

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'da önceki akşam 10 ilçedeki 37 ayrı noktada orman ve örtü yangınları çıktı. Güneyce'de 50 hektar alanda etkili olan yangında da 3 ev kül oldu. Yangınlarda, 90 hektarı ormanlık, 10 hektarı da fındıklık toplam 100 hektar alan ile 5 ahır ve baraka zarar gördü. Trabzon Valiliği yangınlara toplam 98 araç ve 450 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Çaykara'da 2 ev yandı, Araklı'da 3 ev hasar gördü.Ordu'nun 11 ilçesinde de 22 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. 100 hektar alan yandı.Giresun'un merkez, Bulancak, Espiye, Yağlıdere, Piraziz, eynesil ve Tirebolu ilçelerinde 15 noktada yanfın çıktı. Eynesil'de fındık bahçeleri zarar gördü. Anız yakanlara idari işlem uygulanacak.Rize'de Kurtuluş ve Tunca beldelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. AFAD ekipleri müdahale etti.Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Zafer Mahallesi ile Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Taşlıtarla Camisi bölgesinde de orman orman yangınları çıktı.Kastamonu'nun Cide ilçesine Kezağzı Köyünün Mödüllü Mahallesinde çıkan yangında tamamı boş olan 3 ev ile samanlık kül oldu. Mahalle sakinleri evlerde çıkan yangınların kundaklama olduğunu düşündüklerini söyledi.Bartın'ın Mekeçler köyünde çıkan yangında da iki katlı bir ev kül oldu. Yangının söndürülmesinin ardından evde yaşayan Fatma Kemik'in (72) cesedi bulundu.Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Altılar Mahallesi'nde bulunan bir ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvan telef oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, incelemelerinin devam ettiği, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili terör ve sabotaj bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise düşünülenin aksine yangınların sabotaj kaynaklı olmadığını, bahçede biriken yaprakların yakılması sonrası, unutulan temizlik ateşinden kaynaklandığını söyledi.MarmaraDenizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre dün 22.35'te Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında meydana gelen depremin yerin 7 km. derinliğinde olduğu öğrenildi.