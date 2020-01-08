Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! Organ nakli sonrası dehşeti yaşamışlardı...

İzmir'den gelen akılalmaz son dakika haberinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darp edildiği iddia edilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından organlarının 3 hastaya takılmasının ardından meydana gelen korkunç olayın ardından hasta yakınları girişimde bulunmuştu. Akılalmaz olayın ardından söz konusu organ nakillerinin gerçekleştiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...