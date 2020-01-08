Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! Organ nakli sonrası dehşeti yaşamışlardı...

Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! sonrası dehşeti yaşamışlardı...

Geçtiğimiz günlerde 'den gelen korkunç son dakika haberiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin darp ettiği iddia edilen isimli kadının vefat etmesinin ardından organlarının 'nde 3 hastaya nakledilmesinin ardından yaşanan korkunç olay sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden flaş bir açıklama geldi. gerçekleştirilen 2 hastanın hayatlarını kaybetmesinin ardından 3. bir hasta da yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. İşte Üniversite hastanesi başhekimliğinden gelen son dakika açıklamasındaki dikkat çeken detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 20:11
Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! Organ nakli sonrası dehşeti yaşamışlardı...

İzmir'den gelen akılalmaz son dakika haberinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darp edildiği iddia edilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından organlarının 3 hastaya takılmasının ardından meydana gelen korkunç olayın ardından hasta yakınları girişimde bulunmuştu. Akılalmaz olayın ardından söz konusu organ nakillerinin gerçekleştiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! Organ nakli sonrası dehşeti yaşamışlardı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN