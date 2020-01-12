İTÜ’lü profesörden İstanbul depremi ile ilgili korkutan son dakika uyarısı! ‘7.2’lik depremin…’

Dün Marmara Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çevre illerde ve İstanbul'da yoğun bir şekilde hissedildi. Pek çok vatandaşı tedirgin eden bu depremin ardından ise uzman isimler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu noktada dikkat çeken açıklamalardan bir tanesi de İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, bu depremin gelecekte aynı konumda 7 ile 10 km derinde olacak M7 ile M7.2'lik depremin alıştırması olduğunu belirtti. Öte yandan İstanbul'da dün yaşanan deprem ile ilgili pek çok uzmanda açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTÜ'LÜ PROFESÖRDEN İSTANBUL DEPREMİ İLE İLGİLİ KORKUTAN UYARI! 'BU DEPREM BÜYÜK DEPREMİ…'

İstanbul'da dün saatler 16.47'i gösterdiğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntının ardından vatandaşlar deprem uzmanlarının açıklamalarını yakından takip ediyor. Konuyla ilgili deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım pek çok vatandaşı tedirgin etti. İşte Övgün Ahmet Ercan'ın o açıklamaları ve diğer uzmanların deprem ile ilgili açıklamaları…