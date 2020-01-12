Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde parçalara ayrılmış ceset bulundu...

Son dakika: Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde parçalara ayrılmış bulundu...

Çöp konteynerinde son anda fark edilen dehşete düşürdü. 'da bir çöp konteynerinde bulunan cesedin kafası ve gövdesi bulunurken, belinden aşağı ve kollarının kayıp olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020 20:43 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 20:51
Son dakika: Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde parçalara ayrılmış ceset bulundu...

Samsun'da bir çöp konteynerinde bulunan cesedin kafası ve gövdesi bulunurken, belinden aşağı ve kollarının kayıp olduğu öğrenildi.


Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti.

Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çök kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde parçalara ayrılmış ceset bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN