Son dakika haber: Eski eşini öldüren cinayet zanlısından kan donduran mektup!

Koceli'de yaşanan bir cinayetle ilgili kan donduran son dakika haberi geldi. 16 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana gelen olayda Ayşe Acar (36), Mayıs ayında boşandığı K.T.'nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit'te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.'nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar'ın haber vermesi sonrasında K.T. iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar'ı kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde kalırken, kuzeni ve iş yerindeki güvenlik görevlisi K.T.'yi etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

