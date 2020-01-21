Galatasaraylı Mario Lemina'dan Takvim muhabirine çirkin saldırı

Galatasaraylı futbolcular Mario Lemina ve Ömer Bayram, önceki gece Ortaköy'de bulunan Blackk adlı kulüpte kızlarla eğlendi. İkili, mekandan bir arkadaşları ve beş kızla çıkarken Takvim muhabiri Doğan Savaş tarafından görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden gruptan Lemina, yanındaki siyahi arkadaşı, iki minibüsünün şoförleri ve Türkçe konuşan kız arkadaşı, Doğan Savaş'ın üzerine yürüdü. Yaşanan arbede sonucunda muhabirin fotoğraf makinesi gasp edildi. Savaş, olay sonrasında Arnavutköy Polis Merkezi'ne giderek görevinin engellendiği ve fotoğraf makinesinin gasp edildiği gerekçesiyle Lemina ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.







'LEMİNA FOTOĞRAF MAKİNEMİ KIRDI'

Takvim muhabiri Doğan Savaş, ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "05.00'te işim gereği Blackk isimli içkili eğlence yerine gittim. İçeride bazı futbolcuların eğlendiğini gördüm, haber yapmak için mekanın arka kapısından çıkacaklarını tahmin edip kapının orada beklemeye başladım. Saat 05.10'da Mario Lemina ve Ömer Bayram'ın çıktığını gördüm. Fotoğraf çekmeye başladım. Bunun üzerine Lemina'yla birlikte yanındaki siyahi kişi, Türkçe konuşan kadın ve Lemina'nın iki şoförü üzerime geldi. Lemina, fotoğraf makinemi alıp kırdı. Makinemi en son Lemina'nın elinde üç parça halinde gördüm. 'Makinemi verin fotoğrafları sileyim' dememe rağmen, Lemina makinemi yanındaki arkadaşına verdi. Olay yerinden ayrıldılar. Onları takip etmeye çalıştım ama başaramadım ve polisi aradım. Lemina, siyahi arkadaşı, minibüs şoförleri ve Türkçe konuşan kadından şikayetçiyim."







'ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Beş kızla eğlenen futbolcu Lemina, muhabir Doğan Savaş'ın üzerine yürüyüp fotoğraf makinesini gasp etti. Savaş, karakola gidip ifade verdi.

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