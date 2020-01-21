Tuğba Açıkgöz'ün ölümü hakkında son dakika ayrıntısı! "Erkek arkadaşı tarafından şiddet görüyordu..."

Demirören Haber Ajansı'na kızının ölümüyle ilgili konuşan anne Nazlı Açıkgöz ve abla Munise Açıkgöz; Tuğba öğretmenin asla intihar edecek bir yapıda olmadığını anlattılar. Abla Munise Hanım; Tuğba'nın erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddet gördüğünü M.M isimli kişinin kendisine sürekli "sen ölmeyi hak ediyorsun, yalnız öleceksin" gibi sözler söylediğini ifade etti. Anne Nazlı Hanım, kızının yüzünde ve kalçasında morluklar olduğunu, yüzünde çizikler olduğun vurgulayarak cinayet ihtimaline vurgu yaptı.

İŞTE TUĞBA AÇIKGÖZ'ÜN ÖLÜMÜ HAKKINDA SON DAKİKA BİLGİSİ!