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'ün ölümü hakkında ayrıntısı! "Erkek arkadaşı tarafından şiddet görüyordu..."

'ün ölümüyle ilgili ifadesi! Tuğba Açıkgöz 30 yaşında bir edebiyat öğretmeniydi. Çankırı'da tek başına yaşıyordu, hayata hep olumlu bakan aile ilişkileri iyi bir kadındı. 14 Ocak'ta kendisinden haber alınamadı ve ailesi çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Tuğba öğretmen, su borusuna asılı halde bulundu. Kayıtlara intihar olarak geçse de anne Nazlı Açıkgöz, kızının cenazesinde morluklar olduğunu, yüzünde çizikler olduğunu, parmaklarının da kırık olduğunu ifade etti. Tuğba öğretmenin erkek arkadaşından şiddet gördüğü de son dakika bilgisi olarak ortaya çıktı! Aile kızlarının öldürüldüğünü düşünürken Tuğba öğretmenin eşarbının üzerindeki parmak izi gerçekleri aydınlatacak.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:31 ABONE OL
Tuğba Açıkgöz'ün ölümü hakkında son dakika ayrıntısı! Erkek arkadaşı tarafından şiddet görüyordu...

Demirören Haber Ajansı'na kızının ölümüyle ilgili konuşan anne Nazlı Açıkgöz ve abla Munise Açıkgöz; Tuğba öğretmenin asla intihar edecek bir yapıda olmadığını anlattılar. Abla Munise Hanım; Tuğba'nın erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddet gördüğünü M.M isimli kişinin kendisine sürekli "sen ölmeyi hak ediyorsun, yalnız öleceksin" gibi sözler söylediğini ifade etti. Anne Nazlı Hanım, kızının yüzünde ve kalçasında morluklar olduğunu, yüzünde çizikler olduğun vurgulayarak cinayet ihtimaline vurgu yaptı.

İŞTE TUĞBA AÇIKGÖZ'ÜN ÖLÜMÜ HAKKINDA SON DAKİKA BİLGİSİ!

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Tuğba Açıkgöz'ün ölümü hakkında son dakika ayrıntısı! "Erkek arkadaşı tarafından şiddet görüyordu..."
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