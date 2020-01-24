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yol izni kaç gün? Bedelli askerlikte yol parası veriliyor mu?

Bu sabah üzerinden askerlik yerleri açıklandı! Bu noktada hizmetinden yararlanacak olan asker adayları kaç gün olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan bedelli askerlikte yol parası veriliyor mu, asker yol parası ne kadar? soruları da asker adaylarının ve ailelerinin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Örnek vermek gerekirse askerliğini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda yapacak bir askerin ikameti İstanbul'daysa 2 gün yol izni alır. Konu hakkındaki detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 10:18 ABONE OL
Bedelli askerlik yol izni kaç gün? Bedelli askerlikte yol parası veriliyor mu?

Bedelli askerlik yol izni konusunda araştırmalar sürerken özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm detayları bulabileceksiniz. 2020 bedelli askerlik yerleri bu sabah 09.45 itibariyle e-Devlet üzerinden açıklandı. Askerlik yerleri açıklandıktan sonra sevk başlangıç ve bitiş tarihi de en çok aranılan konu başlıkları arasında yer aldı. Bedelli askerlitke yol izni kaç gün, askerlikte yol parası veriliyor mu kaç para? 21 günlük bedelli askerlikte birliğinize teslim olduktan sonra hesabınıza yatan yol parasını birlik içindeki PTT'den veya askerden dönünce herhangi bir PTT şubesinden çekebilirsiniz.

Bedelli askerlikte yol izni var. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsanız ve askerlik yeriniz Amasya ise 2 gün yol izni alabilirsiniz. 2020 bedelli askerlik celplerinde en çok çıkan yer Amasya olarak dikkat çekiyor.

AŞAĞIDAKİ NOTLARI DİKKATLİCE TAKİP ETMEK GEREKİYOR

800 kilometreden daha az seyahat edilecekse 1 gün,

800 kilometre ile 1600 kilometre arasında seyahat edilecekse 2 gün,

1600 kilometreden daha fazla seyahat edilecekse 3 gün yol izni verilir.

Bu yol izni 21 günlük askerlikten düşecek.

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Bedelli askerlik yol izni kaç gün? Bedelli askerlikte yol parası veriliyor mu?
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