Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada bire bir vatandaşlarla ilgilendiklerini söyledi. Bu kapsamda çocuklara destek verdiklerini aktaran Bozkurt, "Elazığ Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek birimleri olarak, ilk günden tüm ekibimiz ile sahayı bir an bile boş bırakmadık. Bütün vatandaşlarımızı dinleyip sorunların çözümü için gerekli çalışmalarımızı yürüttük." dedi. Depremden etkilenen çocukları sosyal yaşama katmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti: