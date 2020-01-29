Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

'daki çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

'da, çadır kentte yaşayan çocuklara oyuncak dağıtıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aracılığıyla gönderilen oyuncaklar, Kültür Park Çadırkent'e kurulan psikososyal destek çadırında çocuklara verildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 20:07 ABONE OL
Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada bire bir vatandaşlarla ilgilendiklerini söyledi. Bu kapsamda çocuklara destek verdiklerini aktaran Bozkurt, " Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek birimleri olarak, ilk günden tüm ekibimiz ile sahayı bir an bile boş bırakmadık. Bütün vatandaşlarımızı dinleyip sorunların çözümü için gerekli çalışmalarımızı yürüttük." dedi. Depremden etkilenen çocukları sosyal yaşama katmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN