Yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı? Erzincan Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi!

Kar yağışları son günlerde yurdun doğu ve iç kesimlerini yoğun bir şekilde etkisi altına almaya devam ediyor. Hal böyle olunca da en çok merak edilen konular arasında tatil haberleri yer alıyor. Bilindiği üzere dün pek çok ilde kar tatili haberleri gelmişti. Bugün yapılacak açıklamalarda öğretmenler, öğrenciler ve velileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, 13 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı raporda da görüldüğü üzere, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve doğu bölgelerimiz de kar yağışları etkisini göstermeye devam edecek. Hal böyle olunca; Eskişehir, Bolu, Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Erzurum, Van, Sivas ve Ankara'da okullar tatil mi, tatil olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Valiliklerden kar tatili açıklaması var mı? Haberimizin detaylarından valiliklerden yapılacak son dakika açıklamalarına ve kar tatili haberlerine ulaşabilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

13 Şubat Perşembe günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…