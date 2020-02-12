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Yarın mi? 13 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı? Valiliğinden açıklaması geldi!

Yurt genelinde uzun bir süredir devam eden kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemesinin yanında ulaşım sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle doğu bölgelerimizde kar yağışları yoğun bir şekilde görülürken haberlerini de günlerdir beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca hemen her gün öğretmenler, öğrenciler ve velileri ’13 Şubat Perşembe yarın mi?’ araştırmalarını yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu paylaşırken, kar yağışlarının devam edeceği illeri de açıkladı. Hal böyle olunca; Eskişehir, Bolu, Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Erzurum, Van, Sivas ve Ankara’da okullar tatil mi, tatil olacak mı? sorusu merak ediliyor. Konuyla ilgili valiliklerden yapılacak açıklama beklenirken, haberimizin ayrıntılarından bugün okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını bulabilir, valilikler tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:41 ABONE OL
Yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı? Erzincan Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi!

Kar yağışları son günlerde yurdun doğu ve iç kesimlerini yoğun bir şekilde etkisi altına almaya devam ediyor. Hal böyle olunca da en çok merak edilen konular arasında tatil haberleri yer alıyor. Bilindiği üzere dün pek çok ilde haberleri gelmişti. Bugün yapılacak açıklamalarda öğretmenler, öğrenciler ve velileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, 13 Şubat Perşembe yarın mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı raporda da görüldüğü üzere, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve doğu bölgelerimiz de kar yağışları etkisini göstermeye devam edecek. Hal böyle olunca; Eskişehir, Bolu, Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Erzurum, Van, Sivas ve Ankara'da okullar tatil mi, tatil olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Valiliklerden kar tatili açıklaması var mı? Haberimizin detaylarından valiliklerden yapılacak son dakika açıklamalarına ve kar tatili haberlerine ulaşabilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

13 Şubat Perşembe günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…

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Yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı? Erzincan Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi!
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