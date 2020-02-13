Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma kar tatili olan il ve ilçeler! Hatay Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi!

Bir süredir yurt genelinde etkili olan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşım ile ilgili aksaklıklara da neden oluyor. Durum böyle olunca, okula gidecek olan öğrenciler ve velileri kar tatili haberleri ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. Konuyla ilgili valiliklerden açıklamalar beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yayınladığı hava durumu raporunda Van, Hakkâri ve Iğdır için uyarılarda bulundu. Öte yandan buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya olan Kayseri, Nevşehir, Karabük, Tunceli, Sivas, Gaziantep, Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi, olacak mı? soruları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Haberimizin içerisinden 'yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını bulabilir, valilik açıklamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz…



YARIN OKULLAR TATİL Mİ? RİZE, GAZİANTEP, SİVAS, TRABZON'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Iğdır, Hakkâri ve Van'dan kar tatili haberleri beklenilirken, buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya olan Trabzon, Rize, Sivas gibi iller için de araştırmalar sürüyor.

BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER!

Hakkari, Mardin, Batman, Karabük, Diyarbakır, Kayseri, Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Malatya, Rize ve Trabzon'da okullar olumsuz hava şartları yüzünden 13 Şubat Perşembe günü tatil edildi. Peki, 14 Şubat Cuma tatil olan il ve ilçeler belli oldu mu?

İşte detaylar;