Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı! Ettehiyyatü duası Arapça Türkçe oku

Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. Bu nedenle de tüm namaz kılan kişilerin bilmesi gereken bir duadır. Hadi kaynaklarına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" buyurmuştur. Tahiyyat duası okumak, ezberlemek veya anlamını öğrenmek isteyenler detayları hemen incelemeye başlayabilir. İşte Ettehiyyatü duası Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı!

Ettehiyyatü Duası Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Ettehiyyatü (Tahiyyat) Duası Türkçe Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü Duası Faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Ettehiyattü duasını" Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 24).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

Ettehiyyatü Duası Ne Zaman Okunur?

Tahiyyat duası, namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekâtlı namazların ikinci rekâtında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların ikinci ve 4. rekâtındaki oturuşlarında okunur.