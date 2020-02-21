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Son dakika haberi: Kan donduran olayda şok gelişme! Cinsel ilişkide boğuldu denmişti, korkunç gerçek ortaya çıktı…

Sırt çantasını alıp uçağa binerek turuna çıkan 22 yaşındaki Grace Millane ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 1 Aralık 2018 tarihinde ’da yaşadığı bir çöpçatan sitesinde tanıştığı bir kişiyle çıktığı randevunun ardında kayıplara karışan genç kızla ilgili çöpçatan sitesinde tanışarak buluştuğu bu adamla yaşadığı esansında boğularak öldüğü iddia edilmişti. Olay sonrası emniyet güçlerinin yaptığı soruşturma sürdürüldü ve 22 yaşındaki Millane ile ilgili o korkunç gerçek ortaya çıktı. Savcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise o detaylar duyanlara bu kadar da olmaz dedirtti. İşte kan donduran son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 19:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Kan donduran olayda şok gelişme! Cinsel ilişkide boğuldu denmişti, korkunç gerçek ortaya çıktı…

Eşyalarını hazırlayıp, uçağa binerek tek başına dünyayı gezmeye çıkan 22 yaşındaki Grace Millane olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2018 yılının 1 Aralık tarihinde 'da yaşarken bir çöpçatanlık sitesi vasıtasıyla tanıştığı kişiyle buluşmaya gitmesinin ardından kayıplkara karışması sonrası internet ortamından tanıştığı kişiyle girdiği sırasında boğularak hayatını kaybettiği ortaya atılmıştı. Ancak emniyet güçleri tarafından sürdürülen olaya ilişkin soruşturmadan o tüyler ürperten sonuç çıktı. Öte yandan savcılık tarafında yapılan açıklamada ise olayla ilgili detaylar duyanlara pes dedirtecek türden. İşte korkunç son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

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Son dakika haberi: Kan donduran olayda şok gelişme! Cinsel ilişkide boğuldu denmişti, korkunç gerçek ortaya çıktı…
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