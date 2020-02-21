Son dakika haberi: Kan donduran olayda şok gelişme! Cinsel ilişkide boğuldu denmişti, korkunç gerçek ortaya çıktı…

Eşyalarını hazırlayıp, uçağa binerek tek başına dünyayı gezmeye çıkan 22 yaşındaki Grace Millane olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2018 yılının 1 Aralık tarihinde Yeni Zelanda'da yaşarken bir çöpçatanlık sitesi vasıtasıyla tanıştığı kişiyle buluşmaya gitmesinin ardından kayıplkara karışması sonrası internet ortamından tanıştığı kişiyle girdiği cinsel ilişki sırasında boğularak hayatını kaybettiği ortaya atılmıştı. Ancak emniyet güçleri tarafından sürdürülen olaya ilişkin soruşturmadan o tüyler ürperten sonuç çıktı. Öte yandan savcılık tarafında yapılan açıklamada ise olayla ilgili detaylar duyanlara pes dedirtecek türden. İşte korkunç son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…