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oynayanlara büyük ceza!

haberine göre yasa dışı olan bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlara 8 bin liradan 43 bin liraya kadar idari para cezaları kesilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 19:16 ABONE OL
Yasa dışı bahis oynayanlara büyük ceza!

Yasa dışı olan bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar mali hareketlerinden hareketle Mali Suçlar Araştırma Kurulunca tek tek tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bildirilen bu kişiler hakkında gerekli çalışmalar tamamlanarak mülki idari amirliklerine bildirildi.

Yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlara ilişkin bildirimleri alan mülki idari amirleri harekete geçti. Yasa dışı olarak bahis oynayanlara 8 bin liradan 43 bin 557 liraya kadar idari para cezaları kesilmeye başlandı.

Yasa dışı olarak bahis oynayanlara kesilecek para cezasının yüksekliğine dikkat çeken yetkililer yasa dışı bahis oynayanları cezai işlemler karşısında mağdur olmamaları için yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden uzak durmaları hususunda bir kez daha uyardı.

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Yasa dışı bahis oynayanlara büyük ceza!
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