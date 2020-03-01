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16 yıl sonra kavuştuğu kızı cinayete kurban gitti

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
16 yıl sonra kavuştuğu kızı cinayete kurban gitti
İzmir'in Bornova ilçesinde, geçtiğimiz kasımda boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Çelik (32) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Seda Çelik (33) arkasında acı bir hikâye bıraktı. Çelik'in olaydan yalnızca 5 gün önce, cezaevinde olduğu için yaklaşık 16 yıldır görmediği babası Abdullah Küçükyaylalı ile kavuştuğu ortaya çıktı. Acılı baba Küçükyaylalı (60), "Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. Ben de ilk kez torunlarımı görecektim. Fakat kızımı beklerken cenazesi geldi. Kızımı öldürenin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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16 yıl sonra kavuştuğu kızı cinayete kurban gitti
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