Garson müşterilerin kartlarını kopyaladı

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü Leman Kültür'ü arayan bir banka, bazı müşterilerinin kartlarının kopyalanmış olabileceği ihbarını yaptı. Bunun üzerine işletme müdürü güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kartları garson Özcan K.'nın (24) kopyaladığını belirledi. Özcan K.'nin 3 kişiye ait kart bilgilerini kopyaladığı tespit edilirken daha önce Üsküdar'da bulunan ünlü bir pastanenin şubesinde çalıştığı sırada da hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka kartı veya kredi kartı üretmek" ve "sahte banka kartı veya kredi kartı ile yarar sağlama" suçlarından 8 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşına çıkacak.