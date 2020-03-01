Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Garson müşterilerin kartlarını kopyaladı

Garson müşterilerin kartlarını kopyaladı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Garson müşterilerin kartlarını kopyaladı
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü Leman Kültür'ü arayan bir banka, bazı müşterilerinin kartlarının kopyalanmış olabileceği ihbarını yaptı. Bunun üzerine işletme müdürü güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kartları garson Özcan K.'nın (24) kopyaladığını belirledi. Özcan K.'nin 3 kişiye ait kart bilgilerini kopyaladığı tespit edilirken daha önce Üsküdar'da bulunan ünlü bir pastanenin şubesinde çalıştığı sırada da hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka kartı veya kredi kartı üretmek" ve "sahte banka kartı veya kredi kartı ile yarar sağlama" suçlarından 8 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşına çıkacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Garson müşterilerin kartlarını kopyaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN